Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.242,07 %0,43
        DOLAR 42,6186 %0,03
        EURO 50,0274 %0,33
        GRAM ALTIN 5.781,38 %-0,21
        FAİZ 38,13 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 85,36 %0,87
        BITCOIN 90.140,00 %-2,44
        GBP/TRY 57,0648 %0,06
        EUR/USD 1,1711 %0,14
        BRENT 61,53 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 9.452,85 %-0,20
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 154 milyon dolarlık hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 154.3 milyon dolarlık hisse alımı

         Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 23,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıdan 154 milyon dolarlık alım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Aralık haftasında 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 23,7 milyon dolarlık DİBS sattı.

        Yurt dışındaki yerleşik kişiler 108,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Aralık haftasında 31 milyar 964,8 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 227,9 milyon dolardan, 17 milyar 480 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 654,3 milyon dolar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Annesine mezar yeri bakmaya giderken araçları dereye uçtu!
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"