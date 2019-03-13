Yabancıların bilardo salonu kavgası cinayetle sonuçlandı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 5 Mart günü Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Yekta efendi sokak üzerinde meydana geldi. Bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Cezayir uyruklu Hıçhan Zuozat ile Façhıl Sadouk Bouzıanne'yi bıçaklanmış buldu. Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.

KATİLLER SURİYELİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma balattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde olaydan sonra kaçan şüphelilerin görüntüleri elde edildi. Elde edilen bilgilerin ardından Suriye uyruklu olduğu belirlenen Basıl E.(25),Ömer R.(19),Musa R.(23) ve Ali K.(18) gözaltına alındı.

BİLARDO SALONUNA GİRME KAVGASI

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin öldürüp yaraladıkları kişilerle bir bilardo kafeye girmek yüzünden kavgalı olduğu tespit edildi. Daha önce de aynı sebeple bir kaç kez kavga ettikleri öğrenilen şüphelilerin olay günüde karşılaştıkları önce tartıştıkları daha sonra yine kavga ettikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Basıl E., Ömer R. ve Ali K.'nin tutuklandı.