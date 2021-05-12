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HaberlerEmlakYabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
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Yabancıya konut satışı 4 ayda 14 bin adede yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri ve kış mevsimine karşın bu yılın ilk 4 ayında yabancıya konut satışı yüzde 19 artarak 14 bin adede yaklaşırken, gayrimenkul sektörü temsilcileri, satışların yaz aylarında artmasını bekliyor.

Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
AA

TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Satışlar, ilk 4 ayda ise yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaştı.

Ocak-nisan döneminde yabancılara İstanbul'da 7 bin 33 adet konut satılırken, İstanbul'u, 2 bin 743 ile Antalya, 870 ile Ankara, 650 ile Mersin, 383 ile Yalova, 336 ile Bursa ve 243 ile Muğla takip etti.

Bu dönemde en çok konutu 2 bin 156 adetle İranlılar aldı. İranlıları, 2 bin 7 adetle Iraklılar, 1.340 ile Ruslar, 929 ile Afganlar, 542 ile Kazaklar, 447 ile Almanlar, 421 ile Yemenliler, 382 ile Azerbaycan Türkleri, 373 ile Filistinliler, 341 ile ABD vatandaşları ve 332 ile Mısırlılar izledi.

"ABD, İLK 10'A HIZLI GİRİŞ YAPTI"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, geçen yıl nisanda kısıtlamaların ve salgının yoğun etkisinin hissedildiğini, bu nedenle Nisan 2020'de verilerin çok düşük geldiğini hatırlattı.

Mevsimsel olarak sektörde canlanma beklentisine girildiğini ifade eden Akbal, "Yabancılardan aldığımız yoğun ön talepler, aşılanma süreci, turizmde alınan Güvenli Turizm Sertifikası tedbirleri gibi olumlu gelişmeler de yükselişte etkili oldu." dedi.

Akbal, salgınla birlikte ABD vatandaşlarının Türkiye'de gayrimenkul yatırımı için yaptıkları Google aramalarının yüzde 200 arttığını gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, önemli bir değişim sürecinden geçiyor ve her şeye rağmen gayrimenkulde olumlu bir tablo çiziyor. Aramaların artması, yaz dönemi ve uçuşların açılması sonrasında gelecek talebi gözler önüne seriyor. ABD'den Türkiye'ye bu eğilim, verilerle de doğru orantılı. Geçen yıl nisanda 16. sırada yer alan ABD vatandaşları, bu sene 9. sıraya yükselerek ilk 10'a hızlı bir giriş yaptı. ABD pazarı dahil olmak üzere yabancı yatırımcılar, artık Türkiye'ye sadece hava, güneş, deniz ve misafirperverliğimiz için gelmiyor. Bunlara ek olarak, onlar için ülkemiz, bugün sağlık hizmetleri altyapısıyla da fark yaratıyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar emeklilik, sağlık, turizm, tatil ve eğitim gibi pek çok nedenle bugün Türkiye'yi tercih ediyor."

"ALMANYA VE MISIR ATAĞA KALKTI"

Ömer Faruk Akbal, verilere göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, nisanda Kazakistan'ın 5. sıraya yükseldiğini, Almanya ve Mısır'ın da sıralamada dikkati çekici pazarlar arasında yer aldığını bildirdi.

Geçen yıl nisanda 15. sırada yer alan Almanya'nın, bu yıl 6. sıraya yükseldiğini aktaran Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mısır da 19. sıradan 11'inciliğe yükseldi. Mısır, böylece 2021'e güçlü bir giriş yaptı. Önümüzdeki dönemde Mısır ile ilişkilerin yumuşamasıyla satış rakamlarının daha güçlü seyredeceğini görebiliriz. İran ve Irak'ı üçüncü sırada takip eden Rusya, nisanda geçen yılın aynı dönemindeki 61 olan konut satışını 402 adede taşıdı. Buradaki potansiyel artış, uçuş engelinin kalktığı dönemde Rusya'nın Türkiye'de atağa geçeceğinin en önemli göstergelerinden biri."

"NİSANDAKİ YÜKSEK ARTIŞ SONRASI BEKLENTİLERİMİZ YÜKSELDİ"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yurt dışı uçuşlardaki kısıtlamanın kalkmasıyla yabancıya konut satışlarında artış beklediklerini kaydetti.

Durbakayım, "Nisanda yaşanan yüzde 416,1'lik artış, gelecek aylardaki satış beklentimizi revize ettirdi. Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu gören Körfez vatandaşlarının giderek artan talepleri sonrası yıllık satış beklentimizi tekrar 45 bin seviyelerine yükselttik." dedi.

Konut alan milletler arasında çeşitliliğin giderek arttığını ifade eden Durbakayım, Rusya, Mısır, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen taleplerde de artış yaşandığını söyledi.

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