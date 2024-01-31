Haberler Magazin Yabani'nin Özge'si Nur Fettahoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ekranların tanınan yüzüymüş!

Yabani'nin Özge'si Nur Fettahoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer ekranların tanınan yüzüymüş! Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Hükümsüz gibi projelerde rol alan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Özge karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncunun ablasının da ekranların tanınan yüzlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:31 facebook

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Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Dolunay Soysert, Bertan Asslani, Simay Baylas, Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisine Özge olarak giren Nur Fettahoğlu, ablasıyla gündem oldu.

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Nur Fettahoğlu'nun ablasının, Habertürk ve TV8 kanallarında sunuculuk yapan Selvinaz Fettahoğlu'dur. Ekranların tanınan simalarından biri olan Selvinaz Fettahoğlu, Almanya doğumludur.