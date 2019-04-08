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Yağış sonrası göçükte ortaya çıktı, gören polisi aradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yağış nedeniyle göçük oluşan arazide insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korkuya neden olurken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3'üncü derecede sit alanı ilan edildiği belirtildi. Kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu ifade edildi

Giriş: 08.04.2019 - 09:21 | Güncelleme:
Genel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yağış nedeniyle göçük oluşan arazide insan kemikleri ortaya çıktı.


İstiklal Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada daha önce yan tarafı kazılan üç metre yüksekliğindeki toprak, yağış sonrası göçtü. Kafatası ve kemik parçalarını gören vatandaşların korkuya kapıldı. Mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kemik parçalarının ortaya çıktığı arazide inceleme yaptı. Emniyet ekiplerinin bilgilendirdiği Müze Müdürlüğü yetkilileri, eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanılan bölgenin iki yıl önce 3'üncü derece sit alanı ilan edildiğini bildirdi.



Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağıştan sonra arazide küçük çapta göçük meydana geldiğini belirterek, "Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış. Bu bölgede Rumlar oturuyormuş. Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden biri. Bu bölgede daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Rum mezarlığı varmış burada." diye konuştu.

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