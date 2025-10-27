Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı: 27 Ekim İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranı verileri duyuruldu. Hatırlanacağı üzere 24 Ekim Cuma itibariyle barajlardaki genel doluluk oranı % 23,12 seviyesine geriledi. Peki, 27 Ekim bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?