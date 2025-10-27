Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı: 27 Ekim İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan yağış sonrası baraj doluluk oranı verileri merak konusu oldu. Yağışlarla beslenen barajlar en son kritik seviyedeydi. İSKİ, baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri internet sitesinde yayımladı. Peki 27 Ekim İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:37
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranı verileri duyuruldu. Hatırlanacağı üzere 24 Ekim Cuma itibariyle barajlardaki genel doluluk oranı % 23,12 seviyesine geriledi. Peki, 27 Ekim bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        27 Ekim Pazartesi günü veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 23,08 olarak açıklandı.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı 16,45

        Darlık barajı 36,09

        Elmalı barajı 52,81

        Terkos barajı 27,46

        Alibey barajı 12,27

        3

        Büyükçekmece barajı 27,53

        Sazlıdere barajı 25,08

        Istrancalar barajı 19,72

        Kazandere barajı 1,74

        Pabuçdere 5,82

