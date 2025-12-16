Yağış yok! Soğuk ve güneş var! Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini kaybediyor. Bu hafta yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak

Giriş: 16.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:30

