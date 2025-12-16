Habertürk
        Yağış yok! Soğuk ve güneş var!

        Yağış yok! Soğuk ve güneş var!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini kaybediyor. Bu hafta yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:30
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini kaybedeceğini belirten Çelik, hafta boyunca yağış görülmeyeceğini, az bulutlu, açık bir hava beklendiğini bildirdi.

        3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Sıcaklıkta değişiklik olmadığını kaydeden Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi.

        Çelik, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun Marmara Bölgesi genelinde ve iç kesimlerin tamamında etkili olacağını ifade etti.

        Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmediğini aktaran Çelik, sıcaklığın Ankara'da 8, İstanbul'da 13-14, İzmir'de ise 18-19 derece civarında olacağını söyledi.

        Fotoğraf: İHA

