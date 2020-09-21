İHA

Denizli'de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı. Aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler kavşağında meydana geldi. Araçta eşi ve 17 yaşındaki kızı bulunan Hüseyin F. idaresindeki hafif ticari araç, seyir halinde iken havanın yağışlı olması dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulduktan sonra araç, takla atması sonucu yan yatarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücün ağır yaralı olduğunu belirlerken yaralanan aileyi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ameliyata alınan sürücü Hüseyin F.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, kızı ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.