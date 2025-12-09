Habertürk
        Yağız Can Konyalı, Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Yağız Can Konyalı, Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu

        Bir süredir aşk yaşayan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, ilişiklerini bir adım ileri taşıdı. Konyalı, Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu

        Giriş: 09.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:54
        Evlilik teklifinde bulundu
        Derya Baykal ile merhum tiyatro ustası Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, bir süredir oyuncu Yağız Can Konyalı ile yaşadığı ilişkisiyle gündemdeydi.

        Çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlar ve birlikte çıktıkları tatillerle takipçilerinin ilgisini çekiyordu.

        Ünlü çiftten sevenlerini mutlu eden bir gelişme geldi. Yağız Can Konyalı, Derya Şensoy’a evlilik teklifinde bulundu.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şensoy, Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

        #Derya Şensoy
        #Yağız Can Konyalı
