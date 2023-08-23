Yağlama tarifi ve yapılışı: Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kayseri şehrimiz her ne kadar mantısı ile meşhur olsa da diğer en sevilen ve çok tercih edilen lezzetlerinden biri de Kayseri yağlamasıdır. Kayseri yağlaması yapımı uğraştırıcı, emek isteyen fakat tadını aldığınız anda tüm o yorgunluğu size unutturan bir lezzettir. Şimdiye dek yağmalama yemediniz veya yediğiniz yağlamanın tadı damağınızda kaldı ve evinizde yağlama yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız Kayseri yağlama tarifi ile siz de mutfağınızda yağlama yapabilirsiniz.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:36 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:36 facebook

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