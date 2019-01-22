Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunu tedavi ettirmeye götüren Yağmur Aşık, park yeri yüzünden güvenlik görevlisi ile tartışmıştı. Yaşanan olayın ardından da Yağmur Aşık hakkında "tehdit, hakaret ve yaralama" suçlarından dava açılmıştı. Savunmasında "Hakaret ve tehdit içeren bir söz söylemedim. Darp etmedim" diyerek suçlamaları reddeden Yağmur Aşık, "Beni darp ettiler" demişti.

GÜVENLİK AMİRİ TANIK OLARAK DİNLENDİ



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında güvenlik amiri Ersan A. tanık olarak dinledi. Anons üzerine olay yerine gittiğini ifade eden tanık olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Merve K., sanık Yağmur Aşık'ın kendisine vurduğunu söyledi. Ben de müştekiyi polis odasına gönderdim. Sanık bana ‘Beni bir yere götüremezsiniz' dedi. Ben de ‘Güvenlik görevlisini darp etmişsiniz' dedim. Bana ‘Oh iyi yaptım. Bir daha olsa yine yaparım' dedi."

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI



Kararını açıklayan mahkeme, Yağmur Aşık'a "hakaret ve tehdit" suçlarından beraat kararı verdi. "Yaralama" suçundan ise 150 gün adli para cezasına çarptırılmasına bunun da 3 bin TL'ye çevrilmesine hükmetti. Mahkeme, verdiği ceza ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.