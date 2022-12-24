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Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR | Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor - Hava durumu istanbul
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Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak gece yarısından itibaren Trakya, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar uyarısı yapıldı. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

YAĞMUR GELİYOR | Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor - Hava durumu istanbul
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GECE YARISINDAN İTİBAREN SAĞANAK UYARISI

Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren ise Marmara, Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Rüzgarın ülkemiz genelinde değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 6, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 12, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

İZMİR: 16, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

EDİRNE: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

DENİZLİ: 13, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 13, Parçalı bulutlu.

ADANA: 19, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 18, Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu.

MERSİN: 18, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 6, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 5, Parçalı bulutlu.

KONYA: 3, Parçalı bulutlu.

BOLU: 9, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 5, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 14, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 12, Az bulutlu ve açık.

AĞRI: 5, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 4, Az bulutlu ve açık.

VAN: 5, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 12, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.

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