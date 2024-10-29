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        Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin, Ballon d'Or ödül töreninde - Magazin haberleri

        Yağmur Tanrısevsin, Ballon d'Or ödül töreninde

        Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin de katldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:06
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        Ballon d'Or ödül törenine katıldı
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        Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlendi.

        Ödül törenine Yağmur Tanrısevsin de katıldı.

        Ballon d'Or ödüllerinde Inter Milan'daki başarılı performansıyla öne çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 20'nci sırada yer alırken, Real Madrid ve milli takımın genç yeteneği Arda Güler ise Kopa Trophy'de bu yıl en iyi ikinci genç oyuncu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

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        Yağmur Tanrısevsin, Hakan Çalhanoğlu'nun sahnede olduğu anları kayda aldı. Tanrısevsin; "Ülkemizin gururu kaptan" ifadelerini kullandı.

        Yağmur Tanrısevsin, France Football tarafından her yıl verilen 21 yaş altı en iyi performans ödülü Kopa Trophy'de 2'nci olan Arda Güler için "Geleceğimiz gururumuz" notunu paylaştı.

        Ballon d'Or 2024'ün kazananı Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodrigo Hernández Cascante oldu. Kopa Trophy'e ise Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal lâyık görüldü. Yamal, 18 yaş altında bu ödülü kazanan ilk futbolcu ünvanını elde etti.

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        Rodrigo Hernández Cascante - Lamine Yamal

        Fotoğraflar: Instagram, İHA

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