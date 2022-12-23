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Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum

Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel hakkındaki, "Gördüğüm yerde selam veririm. Neden vermeyeyim?" açıklamasıyla ilgili konuştu. Tanrısevsin, "Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum zaten. Sadece bir 'Merhaba' derdim" dedi

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  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Katıldığı davette objektiflere yansıyan Yağmur Tanrısevsin, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    "GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel hakkındaki, "Gördüğüm yerde selam veririm. Neden vermeyeyim?" açıklamasıyla ilgili konuştu.

    Yağmur Tanrısevsin, "Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum zaten. Sadece bir 'Merhaba' derdim. Başka bir şey sormak istersen konuşalım. Yoksa çok üşüdüm..." diyerek, oradan ayrıldı.
  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    "ÖYLE BİR DURUM YOK"

    Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel’in aracına bindiği sırada karşı kaldırımda yürüyen Yağmur Tanrısevsin'e, meslektaşının aracına bindiği hatırlatılıp, "Küsmüşsünüz, görseydiniz konuşur muydunuz?" diye sorulmuştu.

    Oyuncu, basın mensuplarına, "Yok, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Tanıyorum Hande'yi ve 'Merhaba' derdim" cevabını vermişti.
  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

    Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in 2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı.
  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    BİRBİRLERİNE ZAMAN AYIRAMADILAR

    O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.
  • Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

    Oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de 2021'in nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Final yapan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Erçel ve Bürsin'in ilişkilerini noktalamıştı.

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