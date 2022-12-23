"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Hande Erçel hakkındaki, "Gördüğüm yerde selam veririm. Neden vermeyeyim?" açıklamasıyla ilgili konuştu.



Yağmur Tanrısevsin, "Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum zaten. Sadece bir 'Merhaba' derdim. Başka bir şey sormak istersen konuşalım. Yoksa çok üşüdüm..." diyerek, oradan ayrıldı.