Yağmur Tanrısevsin'in tatilde telefon trafiği
Bodrum Güvercinlik'te tatil yapan Yağmur Tanrısevsin, konakladığı otelin plajında gün boyunca telefonla konuştu
Giriş: 18.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:07
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, tatil yapmak için Bodrum Güvercinlik'e gitti.
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Konakladığı otelin plajında görüntülenen 33 yaşındaki oyuncunun, beyaz eteğinin üzerine mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Denize girmeyen Yağmur Tanrısevsin, günü telefon görüşmeleriyle geçirdi.
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