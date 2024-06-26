Yağmur Tanrısevsin: Milli Takım gruptan çıkar
Milli takımın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu; "Milli takıma destek için Almanya'daydım. Son maç olan Çek Cumhuriyeti maçı için yine yola çıkacağım. Gruptan çıkacağımıza da inanıyorum" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, Karaköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Milli takımın marka elçisi olan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"SON MAÇ İÇİN YİNE YOLA ÇIKACAĞIM"
Yağmur Tanrısevsin; "Milli takıma destek için Almanya'daydım. Son maç olan Çek Cumhuriyeti maçı için yine yola çıkacağım. Gruptan çıkacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"
Ayrıca yoğun bir tempoda çalıştığı için bu yaz tatil yapamayacağını söyleyen Yağmur Tanrısevsin; "Çok güzel projelerde yer aldığım ve çok yoğun bir yaz geçireceğim için bu sene tatil yapamayacağım ama bundan hiç şikâyetçi değilim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum" dedi.