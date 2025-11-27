Yakın mesafeden okuma sonrası baş ağrısına dikkat!
Yakın mesafeden okuma sonrası baş ağrısına dikkat çeken Uz. Dr. Aytek Coşar, bu sorunun altında 40'lı yaşların başlarında ortaya çıkan ve 65 yaşına kadar ilerleme şiddetini artıran presbiyopi olduğunu dile getirdi
Görme kayıplarının önde gelen nedenleri arasında yer alan ve genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkan presbiyopi, 2015 yılında 1.8 milyar kişide görülürken 2030 yılında bu sayının 2,1 milyara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak gelişen, önlem alınmadığı takdirde 65 yaşına kadar da ilerlemesini sürdürebilen presbiyopi, okumayı, telefon ve bilgisayar gibi dijital materyalleri veya yakın mesafedeki nesneleri görmeyi de zorlaştırarak bireyin sosyal ve mesleki yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Görme bozukluğunun yanında genel göz sağlığını da etkileyebilen bu rahatsızlık, göz yorgunluğu ve baş ağrılarına da neden olabiliyor. Erken teşhis ve uygun tedavilerle yakını görme rahatsızlığı olan presbiyopinin ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Aytek Coşar, presbiyopi hakkında merak edilenleri anlattı.
Yaşlanmanın doğal bir sonucu
Presbiyopi, göz merceğinin yaşla birlikte esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkar. Genç yaşlarda mercek şekil değiştirerek yakına odaklanabilirken, 40’lı yaşlardan itibaren bu esneklik azalır. Diyabet, kalp hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıklar veya bazı ilaçların (antihistaminikler, antidepresanlar) uzun süreli kullanımı presbiyopiyi erken tetikleyebilir. Ayrıca, hipermetropi gibi mevcut görme kusurları da riski artıran faktörlerdendir. Presbiyopi belirtileri sürekli hale gelmişse, bu durum altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle, yalnızca gözlük kullanmak yerine kapsamlı bir göz muayenesi yapılması gerekir. Erken teşhis ve doğru tedavi, hem görme kalitesini artırır hem de genel göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Yakın mesafe okumadan sonra başınız ağrıyorsa...
40’lı yaşların başlarında ortaya çıkan ve 65 yaşına kadarda ilerleme şiddetini artıran presbiyopi, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir görme bozukluğudur. Presbiyopinin en önemli belirtileri şunlardır:
* Okurken harfleri daha net hale getirmeme
* Normal mesafede yazıları bulanık görme
* Yakın mesafeden okuma sonrası göz yorgunluğu veya baş ağrısı
* Düzenli göz muayenelerinizi ihmal etmeyin
Presbiyopi tedavisi, kişinin yaşam tarzına ve görme ihtiyaçlarına göre planlanır. Gözlük veya kontakt lens en yaygın çözümlerdir; ancak son yıllarda çok odaklı mercek ameliyatları öne çıkmaktadır. Bu yöntemle, doğal mercek yerine yerleştirilen özel lensler sayesinde yakın, orta ve uzak mesafeler netleştirilir, böylece gözlük bağımlılığı önemli ölçüde azalır. Yılda en az bir kez yapılan göz muayenesi, presbiyopinin ilerlemesini önlemede büyük önem taşır.
Önlem alınmayan presbiyopi ciddi görme kaybına neden olabilir
Belirtiler geçmiyorsa, bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Bazı durumlarda presbiyopi, katarakt veya başka göz hastalıklarıyla bağlantılı olabilir. Bu hastalıkların tedavi edilmesiyle birlikte presbiyopi belirtileri de gerileyebilir.
Presbiyopi yavaşlatmak için bu 10 öneriye kulak verin:
1. Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırın.
2. Okuma sırasında yeterli aydınlatma kullanın.
3. Dijital ekranlarda yazı boyutunu büyütün.
4. Göz yorgunluğunu önlemek için 20-20-20 kuralını uygulayın (her 20 dakikada 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın).
5. Meyve, sebze ve omega-3 açısından zengin beslenin.
6. Sigara içmeyin, alkol tüketimini sınırlayın.
7. Güneş gözlüğü kullanarak UV ışınlarından korunun.
8. Göz kuruluğu için doktor tavsiyesiyle nemlendirici damlalar kullanın.
9. Gözlük bağımlılığını azaltmak için çok odaklı mercek ameliyatlarını değerlendirin.
10. Şikayetleriniz artarsa hemen uzmana danışın.