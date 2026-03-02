Yakup Trana, 16 yıl sonra müzikseverlerle buluştu

Geliblues etiketiyle önce "Platonik - Akustik" ve "Ver Allahım Ver" parçalarını yayınlayan Yakup, dört şarkıdan oluşan EP'sini geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle paylaştı.

.png

6 Mart Cuma yeni single “Görünen Koy” ile albümünü tamamlamak üzere birkaç single daha yayınlayacak.

"BiNALAR" adını taşıyan EP'de "Faydası Yok", "İstan Bul", "Ne Anlamı Var" ve "Samanlık Seyran" parçaları yer alıyor.

Yakup, genellikle zengin akorlarla beste yapmayı tercih ediyor. Daha yalın ve doğrudan bir yaklaşım benimsediği gibi; bir yandan sert sound’lu Foo Fighters tarzı, diğer yandan, Crosby, Stills & Nash tarzını hatırlatan hafif akor ve melodi dokularını da kullanarak Amerikan southern rock esintilerini hissettiriyor.

Kaan Tangöze ile lise arkadaşı olan ve beraber müzik okuluna, Grunge müziğin başkenti Seattle'a giden Yakup; kendini şekillendirdiği müzik yaklaşımını bu EP'de gösteriyor.

REKLAM

Yakup Trana'yla müziğini ve projelerini konuştuk...

16 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de müzikseverlerin karşısına çıkmak nasıl bir duygu?

Çok mutluyum. Seattle’da müzik çalışmalarına devam ederken Türkiye’ye yönelik işler bir türlü olmadı. Geçtiğimiz yaz Türkiye’ye gelip şarkıların kayıtlarını yaptığım süreçte karşılaştığım birçok insan, 16 yıllık arada müziklerimin aslında daha da fazla sevildiğini bana gösterdi. Belki bu kadar uzun olmamalıydı ama güzel bir başlangıç söz konusu. 2007 yılında MTV’de ilk kez Türkiye’yi temsil ettik; “Platonik” ve “Bilmece” şarkılarıyla güzel bir kitlemiz oluşmuştu. Bu dinleyicilerle yeniden buluşmak sanırım her iki taraf için de heyecan verici. Yeni ve eski şarkılarımızı tekrar karşılarında çalmak ise işin en keyifli yanı. REKLAM Yokluğunuzda Türkiye'deki müzik endüstrisi ve müzikseverlerin beklentilerindeki değişim neler? Her ülkede olduğu gibi algoritmaya odaklı, mikro dinleyici kitleleri artık Türkiye’de de var. Büyük şehirlerde alternatif, indie ve punk tonlarında yeni çıkan gruplar da bunun bir göstergesi. Gruplar ve dinleyiciler yenilik arayışı içinde.

Tabii ki bahsettiğim Türkiye genelindeki popüler müzik kitlesi değil; müziği araştırarak ve seçerek dinleyen insanlar. Her ne kadar marjinal olsa da bu kitlenin oluşması çok pozitif. Müzik, her sanat dalı gibi yenilik ve değişim ister. Yeni nesil dinleyicilerin bu konuda daha açık fikirli ve bilinçli olduğuna inanıyorum. Müzik endüstrisi hakkında ayrıca yorum yapmak istemiyorum; mevcut durum zaten tüm müzikseverler ve müzisyenler tarafından biliniyor. "Binalar" EP'sinde müzikseverlere anlatmak istediğiniz hikayeniz nedir? "BiNALAR" farklı hayatlar, insanlar, iyisiyle kötüsüyle İstanbul hayatı. Sizden daha fazla müzik, daha fazla eser dinleyecek miyiz? Kesinlikle. Gelecek hafta "BiNALAR" kapsamında “Görünen Köy” isimli yeni bir single daha yayında olacak. Bu şarkı için gerçekten çok heyecanlıyım. Altyapısı tamamen American rock havasında, eğlenceli bir parça. Ardından "BiNALAR" için birkaç çalışmamız daha çıkacak. Sizi sahnelerde yeniden ne zaman göreceğiz?