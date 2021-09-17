Bu akşam SHOW TV'de başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV'nin iddialı dizilerinden 'Yalancı', yayın hayatına bugün başlıyor. Her cuma saat 20'den itibaren izleyiciyle buluşacak olan 'Yalancı'nın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise başarılı isim Hülya Gezer üstlendi.

Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı'da başrolleri Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak paylaşıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Birinci Bölümde Neler Olacak?

'Deniz', Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır. Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah 'Mehmet Emir' ile akşam yemeğine çıkar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanıyor. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikâyedeki yalancı kimdir? 'Deniz' mi yoksa 'Mehmet Emir' mi?

DENİZ SUNGUR (BURÇİN TERZİOĞLU)

'Yasemin'in kardeşi.

'Murat'ın eski eşi.

Edebiyat öğretmeni...

Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak.

MEHMET EMİR GÜRSOY (SALİH BADEMCİ)

'Doruk'un babası.

Kalp ve damar cerrahı...

'Yasemin' ile aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek.

YASEMİN AYTEKİN (HAZAL TÜRESAN)

'Deniz'in ablası.

Okay'la evli.

İki çocuğu var; 'Derin' ve 'Burak'.

Anestezi uzmanı...

'Mehmet Emir' ile aynı hastanede çalışıyor. Çalışkan, sorumlu, yardımsever bir kişiliği var. Yasemin bugüne dek sevilmek için belli sorumlulukları ve rutinleri yerine getirerek ideal bir hayata sahip olmuş. Elleriyle kurduğu hayatı için her şeyden kendinden bile vazgeçen bir kadının kendini bulma hikâyesi.

MURAT ÖZDAL (CEMAL TOKTAŞ)

'Deniz'in eski kocası.

'Yasemin'in çocukluk arkadaşı.

Asayiş biriminde komiser...

Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikâyesi onunki.

OKAY AYTEKİN (ŞAHİN IRMAK)

'Yasemin'le evli.

İki çocuğu var; 'Derin' ve 'Burak'.

Avukat...

Çalışkan, fedakâr, akıllı, sevecen bir kişiliği var. Ailesi için yapamayacağı şey yok. İşi uygun olduğu için, evden çalışıyor. Çocuklara bakma görevini gönüllü olarak üstleniyor. Başkalarına ayna olma, esintisiz sakin hayatından koparak fırtınanın içinde yeni yolları keşfetme hikâyesi onunki.

CANAN OCAKÇI (İMER ÖZGÜN)

'Arif' ile evli.

'Mehmet Emir' ve 'Yasemin' ile çalışma arkadaşı.

Hemşire...

Ürkek, çekingen, naif ve kırılgan biri Canan. Artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşan sırrıyla ne yapacağı, nasıl bir yoldan gideceğinin hikâyesi onunki.

ERDAL NUMANOĞLU (MURAT KILIÇ)

'Görkem'in çalışma arkadaşı.

Mutlu bir evliliği, yetişkin bir oğlu var.

Eski moda bir polis...

Kalender, babacan, neşeli, duyguları yüzünden okunan biri. Yaşından ötürü söylenmek, darılmak, küsmek gibi huyları da mevcut. Kimsenin hakkını yemek istemeyen, yasadışı hiçbir işe girişmeyen bu naif adam; sevgisi yüzünden kendini çalışma arkadaşlarının başını derde sokacak bir pozisyonda bulacak.

GÖRKEM BİLGEN (EFSANE ODAĞ)

'Ahmet' ile evli.

'Erdal' ile çalışma arkadaşı.

İlk çocuğuna hamile ama bunu herkesten gizliyor.

Asayişte cinsel suçlar biriminde komiser yardımcısı...

Zorluklara karşı koyabilen, duygularını göstermeyen, soğukkanlı bir kadın. Oldukça da profesyonel. Onun hikâyesi, 'değişmem, değişemem' denilen noktada hayatın zorlamaya devam ettiği bir kadının değişimi.

DORUK GÜRSOY (FATİH BERK ŞAHİN)

'Mehmet Emir'in oğlu.

'Zeynep'in sınıf arkadaşı ve gizli sevgilisi.

'Deniz'in öğrencisi...

Annesiz büyümüş. Hayatı anlamaya çalışıyor. Her ergen gibi dikkat çekmeyi seviyor. Zenginliğin verdiği şımarık bir tarafı var. En yakınlarının yarattığı toz fırtınasında önünü görmeye, yolunu bulmaya çalışacak. Onun hikayesi yanlış kararların yarattığı çatışmaları aşma, yolunu bulma hikâyesi.

ARİF OCAKÇI (SERKAN TINMAZ)

'Canan'ın kocası...

'Ahmet'in ordudan arkadaşı.

Kano kiralama şirketinde çalışıyor...

Asıl mesleği balıkçılık olmasına rağmen başka bir iş bulamamış. Öfke kontrol problemi nedeniyle ordudan atılmış. Dürüst, mert, sevdikleri için kendini ateşe atmaya çekinmeyen biri. Ah almamak, haram yememek gibi manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı. Sevdiklerini korumak için hiç olmadığı birine dönüşecek.