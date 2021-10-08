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Haberler Televizyon Yalancı 4. bölüm tanıtımları: Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!
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'Yalancı'nın 4. bölüm tanıtımları: Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Yalancı'nın bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek, çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır

Yalancı 4. bölüm tanıtımları: Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!
Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"KILIÇLAR ÇEKİLDİ"

Yalancı'nın bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir. Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek, çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

''Yalancı'', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 4. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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