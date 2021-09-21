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'Yalancı'nın Deniz'i sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa etti!

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı, yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Yayınlandığı gece 3 ayrı hashtag ile TT'de rüştünü ispatlayan Yalancı, merak uyandıran konusu ile şimdiden kendi hayranlarını oluşturmaya başladı

'Yalancı'nın Deniz'i sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa etti!
'Yalancı'nın Deniz'i sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa etti!
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HABERTURK.COM

Deniz (Burçin Terzioğlu), büyük bir hamle yapıp sosyal medyada Mehmet Emir'in (Salih Bademci) yaptıklarını ifşa ederek içindekileri haykırmak adına ilk hamlesini yaptı! Deniz'in sosyal medya paylaşımı ardından hem kendisi hem de Mehmet Emir zor anlar yaşamaya başladı. Deniz'in paylaşımı ardından Mehmet Emir "Benim hayatım söz konusu" derken, Deniz de "Benim de bedenim söz konusu" diye haykırarak, kafalardaki soru işaretleri ve dilemmaları arttırdı.

Peki hangisi haklı? Deniz'in sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa edip kendini kanıtlama çabası mı? Yoksa Mehmet Emir'in hayatının Deniz tarafından ifşa edilerek tehlikeye atılması mı?

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı, yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Yayınlandığı gece 3 ayrı hashtag ile TT'de rüştünü ispatlayan Yalancı, merak uyandıran konusu ile şimdiden kendi hayranlarını oluşturmaya başladı.

İki taraf, tek doğru! Kim gerçeği söylüyor?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" her cuma saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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