Yalancı tavuk göğsü tarifi: Evde nefis yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Yalancı tavuk göğsü, adını görünümünden ve kıvamından alan, içinde tavuk eti bulunmayan bir sütlü tatlıdır. İpeksi dokusu ve hafifliğiyle herkesin beğenisini kazanan bu tatlı, birkaç temel malzemeyle kolayca hazırlanır. Özellikle yaz aylarında serinletici bir tatlı arayanlar için idealdir. İşte, hem pratik hem de lezzet dolu yalancı tavuk göğsü tarifi!

Yalancı Tavuk GöğsüMalzemeleri

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 paket vanilya Üzeri İçin: Tarçın

Rendelenmiş çikolata (isteğe bağlı) Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır? REKLAM Sütlü tatlılar arasında tavuk göğsü ayrı bir yere sahiptir. İşte yalancı tavukgöğsü tarifi: Tencereye tereyağını ekleyip eritin.

Üzerine unu ekleyerek, kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun (un hafif sarımsı bir renk alana kadar).

Kavrulan una sütü yavaş yavaş eklerken sürekli çırpıcıyla karıştırın. Bu, topaklanmayı önleyecektir.

Toz şekeri ekleyin ve karıştırarak orta ateşte pişirin.

Karışım göz göz olup koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız tatlıyı bir borcam tepsisine veya cam kaselere dökün.

Oda sıcaklığına geldiğinde tatlıyı buzdolabına alarak en az 2-3 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirin.

Daha şık bir sunum için rendelenmiş çikolata veya dövülmüş fındık ekleyebilirsiniz. Tavukgöğsü yapımı kolay ve pratik bir tatlı olmasına rağmen yine de belli püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte tavukgöğsü yapılışı sırasında dikkat edilmedi gerekenler:

REKLAM Sürekli karıştırarak pişirmeniz, topaklanmayı önler ve tatlınızın pürüzsüz olmasını sağlar.

Vanilyayı karışıma son anda eklemek, aromasının daha belirgin olmasını sağlar.

Daha farklı bir lezzet için içine birkaç damla gül suyu ekleyebilirsiniz. Kakaolu Bisküvili Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi Klasik yalancı tavuk göğsüne farklı bir dokunuş katarak, bisküvi ve kakao ile zenginleştirilmiş bir tarif sunuyoruz. Bu tarif, hem görsel olarak şık hem de tat olarak farklı bir deneyim sunar. Malzemeler 1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 paket vanilya Ekstra Katmanlar İçin: 2 yemek kaşığı kakao

1 paket kakaolu bisküvi (yaklaşık 20 adet) Üzeri İçin: Rendelenmiş çikolata

Dövülmüş fındık veya ceviz

Hindistan cevizi (isteğe bağlı) Kakaolu Bisküvili Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Unu ekleyip, kokusu çıkana ve hafif sarımsı bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una sütü azar azar eklerken karıştırmaya devam edin.

Şekeri ve kakaoyu ekleyin, homojen bir kıvam elde edene kadar çırparak pişirin.

Karışım koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce vanilyayı ekleyip karıştırın.

Tatlı karışımının yarısını bir borcama dökün ve spatula ile düzleştirin.

Üzerine kakaolu bisküvileri yan yana dizin.

Kalan tatlıyı bisküvilerin üzerine döküp tekrar düzleştirin.

Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Ardından buzdolabına alarak en az 2-3 saat soğumaya bırakın.

Servis etmeden önce üzerine rendelenmiş çikolata, dövülmüş fındık veya Hindistan cevizi serpin. Tarçınlı ve Ballı Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi REKLAM Bu tarifte klasik yalancı tavuk göğsünü tarçın ve bal ile farklı bir lezzet boyutuna taşıyoruz. Tatlının üzerindeki hafif ballı sos, tatlıya zarif bir aroma katarken görsel olarak da şıklık sunar. Malzemeler 1 litre süt

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı olarak azaltılabilir)

125 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya Ballı Sos İçin: 3 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın Üzeri İçin: Çekilmiş ceviz veya badem

Hindistan cevizi Tarçınlı ve Ballı Yalancı Tavuk Göğsü Yapımı