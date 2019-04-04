Yalçın Ayaydın Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
2019'un ilk 3 ayını tamamladık; sene nasıl başladı hem İpekyol Grubu hem de Hazır Giyim sektörü için değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Yalçın Ayaydın: 2018 çok çetindi, ama bu çetin süreçten geçmesine rağmen biz kendi markamız olarak yapmamız gereken büyümeyi gerçekleştirdik. Yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik. 2019 bütçesini hazırlarken herkes ciddi anlamda zorlandı. 2019'un daha çetin geçeceğinin hesabını hepimiz yaptık. İlk 3 ayın rakamlarına göre Ocak ayı çok iyiydi fakat Şubat ve Mart iyi değildi. Döviz kurlarını önümüze alıyoruz, enflasyonu önümüze alıyoruz, asgari ücretin artışını önümüze alıyoruz, banka faizlerini önümüze alıyoruz. Dolar ile ürün alıyorsunuz hammaddenizin hepsini Dolar ile alıyorsunuz ve Dolar kuruna göre de maliyet yapmak zorundasınız.
Yerli tüketicide büyümemiz yüzde 10; yüzde 10 artış ile hiçbir firma ayakta kalamaz herkez iflas eder. Geçen seneye göre yüzde 10 büyüme herkesi iflasa götürür. Yerlinin satın alma gücü yok düşmüş. Ama ilk 3 ayda yabancıda büyüme oranımız yüzde 70. Eğer yabancıdaki yani turistteki bu yüzde 70 olmasaydı biz yüzde yerlideki 10 ile ne işçi ücretlerini ödeyebilirdik ne de kiralarımızı ödeyebilirdik. Ülkemizde turist olduğu sürece bizim cirolarımız artar
Bakıyorsunuz bazı şirketlerin Bankalara ciddi borcu var; siz gidipte yüzde 30 faizle bankadan parayı alıp da şirketinize koyduğunuzda bu paranın çıkması mümkün değil. Nasıl yatırım yapacaksınız işte bu yüzden Türkiye'de yatırımlar yani biz 2019'da sektör olarak büyümeyi biraz dondurduk.
2019'un ikinci çeyreğinden itibaren önümüzü göreceğiz, ama üçüncü çeyrekten itibaren çok daha iyi olacağız.
İhracattaki performansınız nasıl? Yeni pazarlara girecek misiniz?
Yalçın Ayaydın: İhracatın her ay artacağını öngörüyorum. Türkiye'de üretim maliyetleri çok düştü, yani Uzakdoğu'ya verilecek siparişleri Türkiye'ye veriyorlar, Türkiye ucuzladı neden buradan almasın o yüzden Türkiye'ye siparişler her geçen gün artıyor. Bizim Ortadoğu'da şu an itibariyle 45 mağazamız var, bu yıl Oratdoğu'da 10 tane daha mağaza açıyoruz, önümüzde bir Mısır, Lübnan ve Rusya pazarları var. Mısır'da şu an iki grup ile görüşüyoruz ve son aşamaya geldik, 2019'un yazında Mısır'da mağazalarımız açılmış olacak inşallah. Lübnan'da bu yaz inşallah 2 mağaza açıyoruz. Rusya'da da şu anda 2 grupla görüşüyoruz, ve Rusya'da da 5 yıllık bir projeksiyonda 50 mağazalık bir projeksiyon olacak. Markalı ürünlerin ihracatının artması lazım.
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