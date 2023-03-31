YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet’in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet’le bir görüşme daha yapmaları için Kazım’dan onay alır. İşlerin ilerlemesi Suna’yı da Abidin’i de kahrederken Abidin Suna’ya bir teklif yapar. Zerrin’in yeni hamlesi Seyran’ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.