Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz Haziran'da sezon finali yapmıştı. Eylül ayının yaklaşmasıyla dizinin sevenleri arama motorlarında: "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Konuyla ilgili gündeme: "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları geldi. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeni sezonuyla geri döneceği tahmin ediliyor.
YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra her yerde sevdiğini aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve üzüntüsünden kahroldu. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında görüşür. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder, Seyran ise bu teklifi kabul eder. Ne yazık ki, Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.