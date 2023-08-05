Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz Haziran'da sezon finali yapmıştı. Eylül ayının yaklaşmasıyla dizinin sevenleri arama motorlarında: "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Konuyla ilgili gündeme: "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları geldi. İşte detaylar...

        2

        YALI ÇAPKINI NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?

        Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeni sezonuyla geri döneceği tahmin ediliyor.

        3

        YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra her yerde sevdiğini aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve üzüntüsünden kahroldu. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

        4

        Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında görüşür. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder, Seyran ise bu teklifi kabul eder. Ne yazık ki, Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı