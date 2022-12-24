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Eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi gündeme geldi. Demir'in eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı. Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski aşkı Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi dizisinde rol almış. İşte, Talı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi...

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  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri ile adını duyurdu.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Demir, özel hayatıyla gündeme geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Ünlü oyuncunun eski sevgilisi de ünlü çıktı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Demir'in eski kız arkadaşı Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi dizisinde rol aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi Uykusuzlar Kulübü, Genç Sahne gibi film ve dizilerde rol aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    Demir'in eski aşkı Kendimi Bilmeden, Kimse Yok şarkılarını çıkarttı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

    İşte, Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi Serra Arıtürk'ün sosyal medya paylaşımları....
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!

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