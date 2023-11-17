Yalı Çapkını'nın Pelin'i aşka geldi! Buçe Buse Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran genç oyuncu Buçe Buse Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından sevgilisinin yüzünü paylaştı.
Canlandırdığı Pelin karakteri sebebiyle sık sık sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına maruz kalan Buçe Buse Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda ilişkisinin olduğunu verdiği bir pozla açıklayan ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman, bu kez ilk defa erkek arkadaşının yüzünü paylaştı.
Buçe Buse Kahraman'a sosyal medya kullanıcılarından: "Enişte yakışıklıymış","Ferit'e benzemiyor", "Maşallah size" gibi yorumlar geldi.
İşte Buçe Buse Kahraman'ın sevgilisi...