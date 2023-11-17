Yalı Çapkını'nın Pelin'i aşka geldi! Buçe Buse Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!

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Geçtiğimiz aylarda ilişkisinin olduğunu verdiği bir pozla açıklayan ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman, bu kez ilk defa erkek arkadaşının yüzünü paylaştı.