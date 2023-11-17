Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Pelin'inden aşk pozu! Buse Buçe Kahraman gizemli sevgilisini paylaştı! - Magazin haberleri

        Yalı Çapkını'nın Pelin'i aşka geldi! Buçe Buse Kahraman gizemli sevgilisiyle pozunu paylaştı!

        Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in eski sevgilisi Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı. Ünlü ismin aşk yaşadığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran genç oyuncu Buçe Buse Kahraman kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.

        2

        Canlandırdığı karakter sebebiyle sık sık olumsuz yorumlar alan Buçe Buse Kahraman son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu yayınladı.

        3

        Geçtiğimiz aylarda ilişkisinin olduğunu verdiği bir pozla açıklayan ünlü isim sevgilisini gizemli tutmuş ve yüzünü göstermemişti. Buçe Buse Kahraman'dan sevgilisiyle yeni poz geldi.

        4

        Asansörde sevgilisi ile pozunu yayınlayan Buçe Buse Kahraman kısa sürede gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü yine tamamen göstermeyen Kahraman, paylaşımında etiket yapmayı da tercih etmedi.

        5

        İşte Buçe Buse Kahraman ve sevgilisinin son pozu...

        6
        7
        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?