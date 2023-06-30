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Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini canlandıran başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin giydiği bikini takımının fiyatı ise dudak uçuklattı.

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  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

    Geçtiğimiz günlerde STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile tatilde dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

    Bir süredir adı aynı dizide Ferit karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu, rol arkadaşıyla tatilde dudak dudağa kameralara yakalandı. İkilinin aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

    Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıkan aşk dolu fotoğraflardan sonra şimdi de bikinisinin fiyatıyla gündeme geldi. Bir derginin özel çekimi için krem rengi, deniz kabuğu tasarımlı bikini giyen Saraçoğlu'nun bu tarzının bedeli dudak uçuklattı.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

    Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabında yayınladığı pozunda giydiği bikininin üstü 4 bin 482 TL iken altının da bin 824 TL olduğu öğrenildi.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

    İşte Afra Saraçoğlu'nun fiyatı dudak uçuklatan bikinisi...
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından bikinili pozlar! Afra Saraçoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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