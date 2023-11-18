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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle: Star TV Yalı Çapkını 47. bölüm fragmanı çıktı mı? Bana Seyran deme!

        Yalı Çapkını 47. bölüm fragmanı: Bana Seyran deme!

        Star TV ekranlarında her hafta cuma günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını son bölümü ile izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Yalı Çapkını 47. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:44
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        Yalı Çapkını 46. bölümünde yaşanan final sahnesi ile özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Yalı Çapkını izleyicileri tarafından 47. yeni bölüm fragmanı araştırmaları başladı. Peki, Yalı Çapkını 47. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 47. bölümde yaşanacak gelişmeler...

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        YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı. Fragmana Star TV resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM ÖZETİ

        Ferit, Şehmuz’un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat’ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa’ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit’i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz’un kapısına gider.

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        Şehmuz’un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin’i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya’nın sözü kesilir. Nükhet, Suna’yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna’dan beklemediği bir tepki alır.

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        Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit’ten bir seçim yapmasını ister.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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