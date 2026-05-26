Yalova bayram namazı saati: 27 Mayıs 2026 Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu yaşanırken, Yalova'da da bayram hazırlıkları devam ediyor. Bayramın ilk sabahında camilere gidecek olan vatandaşlar, namaz saatini Diyanet tarafından açıklanan vakitlere göre öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı'nda Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylar…
YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Müslümanlar bayram namazı için camilerde saf tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Yalova’da bayram namazı 06.11’de kılınacak.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Gizlice Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
- İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.