Yalova Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yazlık Sinema Günleri" 16 Temmuz'da başlayacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 hafta sürecek etkinlikte, Türk sinemasının unutulmaz filmleri Yalovalılar ile buluşacak.

"Cambazhane Gülü" filminin başrol oyuncuları Filiz Akın ve Ediz Hun, 16 Temmuz Pazartesi günü Yalovalılar ile bir araya gelecek. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) alanında yapılacak etkinlik 7 gün sürecek. Film gösterimi 21.00'de başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan TİGEM'e ücretsiz servis kalkacak. O günün nostaljisinin yaşatılması amacıyla sembolik olarak 1 lira giriş ücreti alınacak.

"Cambazhane Gülü" filmiyle başlayacak etkinlikte, 17 Temmuz'da "Çöpçüler Kralı", 18 Temmuz'da "Neşeli Günler", 19 Temmuz'da "Oh Olsun", 20 Temmuz'da "Şaban Oğlu Şaban", 21 Temmuz'da "Güllü" ve 22 Temmuz'da "Hababam Sınıfı Tatilde" filmlerinin gösterimi yapılacak.