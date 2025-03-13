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        Haberler Gündem Yalova'da, dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı

        Yalova'da, dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı

        Yalova'da, Yenikapı-Yalova seferini yapan feribot, dümenin kilitlenmesi sonucu iskeleye çarptı. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:25
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        Korku dolu anlar! Dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı
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        Yenikapı'dan aldığı yolcular ile Yalova'ya gelen İDO’ya ait Kununi Sultan Süleyman Feribotu, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dümenin kilitlenmesi sonucu Yalova iskelesinde bulunan kulübeye yan taraftan çarptı.

        Yolcuların korku ve panik yaşadığı kazada, hasar oluştu.

        İskeleye yanaşan feribottaki yolcu ve araçlar tahliye edilirken feribotun ise tamire alınacağı öğrenildi.

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