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2 bin kişilik Rauf Bey gemisi Hatay'a gidiyor

DHA

2 bin kişilik Rauf Bey gemisi Hatay'a gidiyor


Özgür YILDIZ/ ALTINOVA (Yalova), (DHA)HATAY'a, Karadeniz Holding tarafından Rauf Bey gemisi gönderiliyor. Lifeship Rauf Bey'de 2 bin kişi konaklayabilecek. Holding, Lifeship Süheyla Sultan'ı da daha önce Hatay'a göndermişti.
Dünyanın en büyük ve en hızlı feribotu olan `Stella´ isimli gemi, Karadeniz Holding tarafından alınarak acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kent konseptine çevrildi. Hatay´ın İskenderun limanına gitmeye hazırlanan ve `Rauf Bey´ adı verilen Karadeniz Lifeship Rauf Bey´de konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla modern bir kentte ihtiyaç duyulan imkanlar bulunuyor. 2 bin kişinin konaklayabileceği gemide, klima, televizyon, buzdolabı, laboratuvar, konferans salonu ve iletişim merkezinin yanı sıra öğrenciler için derslikler, sinem, oyun ve sosyal donatı alanları da yer alıyor. Yüzer yaşam kentinde, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişinin yatarak tedavi edilebileceği sağlık alanına da sahip. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi Yılmaz, "Biz Karadeniz Holding olarak, 1948 yılında dedem merhum Rauf Karadeniz tarafından kurulduk. 2007 senesinden beri de yüzer santrallerle dünyanın ilk yüzer santral filosu powershipler projesini geliştirdik. Bugün 4 tersanede bunları inşa ediyoruz ve 36 tane yüzer santral gemimiz, 36 tane powershipimiz var" dedi.
`POJENİN ARKASINDA YATAN NEDEN DEPREM BÖLGESİNDE OLMAMIZ´
Türkiye´nin deprem kuşağında yer alması gerçeğinden yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:
"Tersanelerde normalde karada olan santrali denize kurma deneyimini geliştirdiğimiz için, bu deneyimi aynı zamanda insanlığa daha da yararlı olacak şekilde, afet zamanlarında binlerce kişiyi barındırabilecek yüzer yaşam kentlerine de kullanalım dedik. Ve bu sebeple biz 5 sene önce, yüzer yaşam kenti projesini hayata geçirdik. Bunun arkasında yatan en büyük sebep de Türkiye´nin deprem bölgesinde olmasıydı. Ve biz tersanemizde 2 bin kişinin barınabileceği Lifeship Süheyla Sultan, Hayat Gemisi Yüzer Kent Süheyla Sultan isimli gemimizi inşa ettik. Şu anda bu gemi İskenderun´da ve 2 bin kişiyi barındırabilecek şekilde, elektriği, kanalizasyonu, suyu, yaşam mahalleri, tuvaletleri, derslikleri, yemekhanesi, çocuk parkları olacak şekilde misafirlerini 2 haftadır kabul etti ve gündelik bir yaşam devam ediyor. Bugün de sizle birlikte Lifeship Rauf Bey gemisinin üzerindeyiz. Bu yüzer yaşam kenti Rauf Bey de yine 2 bi2 bin 500 kişiyi barındırma kapasitesiyle, derslikleriyle, çocuk kreşleriyle, oyun alanları ve reviriyle, çamaşırhanesinden tutun sosyal tesisleriyle, tam anlamıyla bir gündelik yaşamın devamını sağlayabilecek özelliklerle inşallah yarın tekrardan İskenderun´a gönderiliyor."
`DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN HIZLI FERİBOTU´
Pazartesi günü İskenderun Limanı´na gitmek üzere Yalova´dan hareket edecek olan Lifeship Rauf Bey gemisiyle ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Şu anda içinde bulunduğumuz gemi dünyanın en büyük ve en hızlı feribotu. Eski ismi Stella olan bu geminin asıl kullanım amacı, İrlanda ve İngiltere arasındaki feribot seferlerini yapmaktı. Ve bu gemide sadece bu geminin hayranlarının oluşturduğu bir sürü sosyal medya grubu var. Bunlar İngiliz ve İrlandalı kişiler. `Bu gemide ben ilk defa kocamla tanıştım´, `Ben ilk defa İngiltere´ye gittim´ gibi bu geminin hayranları grubu var. Biz bu gemiyi satın aldığımızda, bir insanı yardım projesi için kullanmak istediğimiz sebeple satın aldık. Hem maalesef hem de hayırlısıyla bugüne kısmetmiş ki bu gemi depremzedelerin kullanımına sunulacak. İçini tamamen yeniledik. Binlerce kişinin barınabileceği yatakhaneler ve tam anlamıyla bir yaşam mahalli haline getirildi. Yarın da Allah kısmet ederse yola çıkıyor yolu açık olsun şimdiden" dedi.
`EK KONTEYNERLERLE 5 BİN KİŞİNİN BARINMASINA İMKAN VERECEĞİZ´
Karadeniz Holding´in insani yardımlarının, dedesi Rauf Osman Karadeniz´in `tek dünya´ felsefesinden ortaya çıktığına dikkat çeken Zeynep Harezi Yılmaz, "Bu deprem felaketinden sonra bizim yapabileceğimiz, başkasının yapamayacağı ama bizim yapabileceğimiz en doğru hareketin, bir barınma imkanı sunmak olduğunu fark ettik. Çünkü bu kadar tersane bilgisi, deniz üzerindeki mühendislik bilgisiyle, biz bu yaşam kentlerini anında İskenderun´a gönderebilecek naçizane tek şirket olduğumuzu görüp. Şu anda 2 bin kişilik Süheyla Sultan İskenderun´da. 2 bin kişilik Rauf Bey yaşam gemisi, yüzer kenti yarın yola çıkıyor. Toplam 4 bin kişi, bir de üzerine koyduğumuz orada karaya konumlanmak üzerine eklediğimiz ek konteynerlerle Allah kısmet ederse 5 bin kişinin barınmasına imkan verebileceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ
2023-03-19 19:53:54

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