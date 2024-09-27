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        Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara minibüs çarptı: 2 ölü

        YALOVA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile arkadaşı Mustafa Macit'a (53) minibüs çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:20
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        Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara minibüs çarptı: 2 ölü
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        YALOVA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile arkadaşı Mustafa Macit'a (53) minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Macit'e ise başka bir araç daha çarpıp, kaçtı. Kazada, 2 yaya hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Yalova-İzmit karayolunda meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan S.C. (30) yönetimindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayram ile Mustafa Macit'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan yayalardan Mustafa Macit'e henüz plakası belirlenmeyen başka bir araç daha çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerini ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mustafa Bayram ile Mustafa Macit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir kazaya karşılık çevrede güvenlik önlemi alırken, cenazeler savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kazaya karışan diğer aracın tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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