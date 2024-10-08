Minibüste üniversiteli 2 kıza cinsel saldırıdan tutuklandı; makyajlı şüpheli kamerada

YALOVA’da, üniversite ile KYK yurdu arasında yolcu taşıyan minibüste 2 kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Yılmaz (21) tutuklandı. Şüphelinin makyajlı olarak minibüste yolculuk ettiği anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Yalova Üniversitesi’nden dün akşam saatlerinde Çınarcık Yolu üzerindeki KYK yurduna gitmek için minibüse binen İ.D. (20) ile M.A. (21) isimli kız öğrenciler, yüzünde makyaj olan erkek yolcunun tacize uğradığını öne sürüp şüphelinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, isminin Yusuf Yılmaz olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve bilgisayarında yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

‘İNANCIM GEREĞİ GÖZLERİME SÜRME ÇEKİYORUM’ İfadesinde, suçlamaları reddeden ve inancı gereği gözlerine sürme çektiğini söyleyen ve “Son 2-3 yıldır kendime böyle bir tarz yarattım. Satanist falan değilim” dediği öğrenilen Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada şüphelinin ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandığı belirtilerek, “07.10.2024 tarihinde gelen ihbarlar üzerine gözaltına alınan Y.Y., Yalova Sulh Ceza Hakimliğince TCK 102. maddesi gereğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.