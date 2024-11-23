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        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı (2)

        KARAYOLLARIEKİPLERİ TUZLAMA ÇALISMASI YAPIYORYalova'da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:30
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        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı (2)
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        KARAYOLLARIEKİPLERİ TUZLAMA ÇALISMASI YAPIYOR

        Yalova’da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Süpürgelik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması başlattı.

        ELEKTRİK KABLOSU KOPTU

        Süpürgelik mevkisinde bulunan bir elektrik direğinin kablosu da yoğun kar yağışı nedeniyle koptu. Yol üzerine düşen kablo bir süre kıvılcım çıkarırken, ihbarla bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri, enerjisini kestikleri kabloyu yoldan kaldırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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