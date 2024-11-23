Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı (2)
KARAYOLLARIEKİPLERİ TUZLAMA ÇALISMASI YAPIYORYalova'da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti.
KARAYOLLARIEKİPLERİ TUZLAMA ÇALISMASI YAPIYOR
Yalova’da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Süpürgelik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması başlattı.
ELEKTRİK KABLOSU KOPTU
Süpürgelik mevkisinde bulunan bir elektrik direğinin kablosu da yoğun kar yağışı nedeniyle koptu. Yol üzerine düşen kablo bir süre kıvılcım çıkarırken, ihbarla bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri, enerjisini kestikleri kabloyu yoldan kaldırdı.
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