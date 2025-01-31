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        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; gözaltı sayısı 5 oldu

        YALOVA'daiçme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:45
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        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; gözaltı sayısı 5 oldu
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        YALOVA'daiçme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında belediyeden çıkartılan işçilerin yanı sıra Kurtköy Muhtarı Y.T.'nin de olduğu öğrenilirken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su tahliye edildi.

        Yalova'da 29 Ocak'ta gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

        İL GENELİNDE 24 SAAT SULAR KESİLDİ

        Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su önlem amaçlı tahliye edildi. Çalışmalar kapsamında 24 saat boyunca il genelinde sular kesildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

        VALİLİK: SU YALNIZCA HİJYEN AMAÇLI KULLANILABİLİR

        Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kesin ve kapsamlı analiz sürecinin devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

        MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B., S.A. ile Kurtköy Muhtarı Y.T. ile aynı köyde oturan N.U. gözaltına alınıp, evlerinde aramalar yapıldı. Aynı zamanda muhtar azası olan 3 belediye çalışanının, cep telefonlarından gönderdikleri mesajlar araştırılırken; jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı saatlerde muhtar Y.T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenilirken, su hatlarının temizlik maliyetinin bilirkişi tarafından hesaplanarak soruşturma dosyasına konulacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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