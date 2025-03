Uras'ın yaşaması için çağrı

YALOVA’da, yüksek ateş şikayetiyle gittikleri hastanede, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan 4,5 yaşındaki Uras Doğru için ailesi, Dubai’de yapılacak tedavi için gerekli 110 milyon TL'nin bulunması amacıyla valilik onaylı kampanya başlattı. Şu ana kadar 3 milyon lira toplandığını söyleyen baba Aykut Doğru (33), “Önümüzde çok uzun bir yol var. Her geçen gün Uras'ımın sağlığı git gide geriliyor. Kas kaybının ilerlemesini istemiyoruz. Uras'ı yaşatmak istiyoruz” dedi.

Bursa’da avukatlık yapan Özlem Yalçın Doğru (34) ile hukuk bürosunda çalışan Aykut Doğru, 2020 yılında dünyaya gelen çocuklarına ‘Uras’ adını verdi. Doğru çiftinin tek çocukları olan Uras’a, 1 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle gittikleri hastanede, yapılan kan tahlilleri sonucu, ölümcül kas hastalığı olan DMD tanısı konuldu. Aile, çocuklarının yaşaması için gerekli olan 110 milyon TL’yi bulamayınca, Bursa Valiliği'nden kampanya için izin aldı. Bu süre zarfında Özlem Yalçın Doğru’nun hakim olarak, atamasının Yalova Adliyesi’ne yapılmasıyla, aile Yalova’ya taşındı. Özlem ve Aykut Doğru, çocuklarının yaşaması için, fotoğraf ve görüntülerini paylaştıkları sosyal medya platformundan gerekli paranın toplanması için yardım kampanyaları başlatıp, çağrılarda bulundu.

DAHA ÇOK ERKEK ÇOCUKLARINI ETKİLİYOR

Dubai ya da Amerika’daki tedavisi için 3 milyon dolara ihtiyacı olan Uras için başlatılan kampanyada henüz 3 milyon lira toplanırken, daha çok erkek çocuklarını etkileyen bir kas erimesi hastalığı olan ve ilerleyen zamanlarda yayılarak, bacaklarla birlikte kolları ve tüm vücudu etkileyen DMD’nin ölümle sonuçlanabildiğini hatırlatan baba Aykut Doğru, oğlunu yaşatmak için geçen her saatin bile önemli olduğuna dikkat çekti.

‘HER GEÇEN GÜN URAS'IMIN SAĞLIĞI GİT GİDE GERİLİYOR’

Doğru çifti, ayak kaslarının güçlenmesi için, her gün 15 dakika özel bir medikal basamakta durması gereken Uras’ı hikaye kitapları ve çizgi filmlerle oyalarken, oğullarına DMD tanısının tesadüf eseri konulduğunu söyleyen Aykut Doğru, “Uras 4,5 yaşında. Yaklaşık 1 yıl önce, 3,5 yaşındayken, ateşlenme sonucu götürdüğümüz hastanede DMD teşhisi konuldu. Bunun ilacının Amerika ve Dubai'de olduğunu öğrendik. Bununla ilgili valilik onayıyla bir kampanya başlattık. Uras'ımın bir an önce iyileşmesi için ilacını alması gerek. Başlattığımız kampanyaya destek bekliyoruz. Lütfen Uras'ıma destek olun ve sesimizi duyun. Kampanyamızın yüzde 3'ü tamamlandı şu an. Yaklaşık 3 milyon TL topladık. Önümüzde çok uzun bir yol var. İlaç Türk lirasıyla 110 milyon lira yapıyor. Desteğinizi esirgemeyin. Her geçen gün Uras'ımın sağlığı git gide geriliyor. Kas kaybının ilerlemesini istemiyoruz. Uras'ı yaşatmak için desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.