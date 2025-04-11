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        Yalova'da drift atıp, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 67 bin TL ceza

        YALOVA'da otomobiliyle drift atan ve jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, takiple yakalanan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:45
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        Yalova'da drift atıp, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 67 bin TL ceza
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        YALOVA'da otomobiliyle drift atan ve jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp, takiple yakalanan A.Ç.'ye 67 bin 236 lira ceza kesildi.

        Çınarcık Trafik Jandarma ekipleri, dün Koru beldesi yakınlarında denetim yaptıkları sırada, drift atan otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Uyarıya uymayıp kaçan sürücü, takiple yakalandı. A.Ç. isimli sürücünün daha önce de ‘Alkollü araç kullanmak’ suçundan sürücü belgesinin alındığı öğrenildi. ‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında toplam 67 bin 236 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine bir kez daha el konuldu. Otomobil trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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