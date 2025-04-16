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        Jandarma Asayiş Vakfı Yalova Temsilciliği ilk toplantısını yaptı

        JANDARMA Asayiş Vakfı Yalova Temsilciliği'nin ilk toplantısı, Onursal Başkanlığını üstlenen Yalova Valisi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 23:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:50
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        Jandarma Asayiş Vakfı Yalova Temsilciliği ilk toplantısını yaptı
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        JANDARMA Asayiş Vakfı Yalova Temsilciliği’nin ilk toplantısı, Onursal Başkanlığını üstlenen Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya eşliğinde gerçekleştirildi.

        Emniyet ve asayiş hizmetlerinin desteklenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu şehitlerin ailelerine ilk destek yardımının sağlanması, doğal afetlerde afetzedelere yardım yapılması gibi önemli misyonlar üstlenen Jandarma Asayiş Vakfı'nın ilk toplantısı, Onursal Başkanlığını üstlenen Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya eşliğinde bugün Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü E. J. Kur. Alb. Mehmet Boyraz, Temsilcilik Müdürü E. J. Alb. İsmail Karaca, Yalova İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın ve diğer vakıf üyeleri katıldı. Toplantıda, Jandarma Asayiş Vakfı’nın amaç ve faaliyetleri ele alınırken, Yalova’daki faaliyet planları değerlendirildi ve bölgedeki destek mekanizmalarının daha etkin işletilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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