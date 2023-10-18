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        Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı

        Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Kocaeli'de yapılan hazırlık maçından dönen Yalovaspor'un takım otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:52
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        Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı
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        Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Kocaeli'de yapılan hazırlık maçından dönen Yalovaspor'un takım otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kocaelispor 19 yaş altı takımıyla yaptıkları hazırlık maçından dönen Yalovasporlu futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan 77 AAS 306 plakalı otobüste, Kocaeli-Yalova yolunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek futbolcuları tahliye etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli'den itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Futbolcu Mert Can Dursun, AA muhabirine, yangının ardından hemen otobüsten dışarı çıktıklarını belirterek, "Şu anda şok içindeyim, oturduğum yer kül oldu. 10 dakika önce oradaydım, eğer dışarıya çıkamasaydım ben de kül olmuştum." dedi.

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