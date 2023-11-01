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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üst aramasında reçine esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:32
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üst aramasında reçine esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticaretti yaptığı ya da yaptırdığı değerlendirilen O.O'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 99,46 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen O.O. tutuklandı.

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