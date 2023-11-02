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        Yalova'daki limanda yakalanan uyuşturucu ile ilgili tır sürücüsü tutuklandı

        Fransa'dan Yalova'daki Ro Ro Limanı'na gelen tırda 80 kilogram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:29
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        Yalova'daki limanda yakalanan uyuşturucu ile ilgili tır sürücüsü tutuklandı
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        Fransa'dan Yalova'daki Ro Ro Limanı'na gelen tırda 80 kilogram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da sosyal medya hesabında paylaştığı operasyonda, Fransa'dan aldığı yüklerle Yalova Ro Ro Liman'ına gelen tırda arama yapan ekipler 80 kilogram esrar ele geçirmişti.

        Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu ile yakalanan Türk uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

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