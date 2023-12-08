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        Yalova'da izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

        Yalova'da kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:33
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        Yalova'da izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
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        Yalova'da kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 kişiyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Safran köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Balkayalar mevkisinde yapılan kontrolde şüpheliler A.A, G.A. ve M.Ö'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayan ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen iki levye, balyoz, kazma, kürek, çekiç, keser, murç, 4 metal çubuk, 3 çift eldiven ve iki çift çizme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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