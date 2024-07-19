Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgayla ilgili MHP İl Başkanlığından açıklama

MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavganın partileriyle ilgisi bulunmayan kişiler arasında yaşandığını belirtti.

Güldoğan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Yalova Adliyesi önünde yaşanan olaya MHP'nin adının haksız yere karıştırıldığı, bunun üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu aktardı.

Yaşanan silahlı çatışmanın, tarafların daha önceden aralarındaki husumetten kaynaklandığını anlatan Güldoğan, şunları kaydetti:

"Taraflardan adı geçen şahısların partimizin herhangi bir kademesinde görevi yoktur. Partimizin bu olayla hiçbir ilgisini bulunmadığını önemle bildirmek isteriz. Bu durum son zamanlarda adi bir cinayetle partimizi ilişkilendirmeye çalışan şer odaklarının devamı niteliğindedir. Partimizin adı bu tip adli olaylarda kasten kullanılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, adını bu tür olaylarda anmaya çalışanların basit oyunlarına gelmeyecek kadar köklü ve şerefli bir duruşa sahiptir. Tüm ülküdaşlarımızı ve Yalovalı hemşerilerimizi metanetli ve soğuk kanlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür ucuz provokasyonlara gelmemelerini önemli rica ediyoruz."