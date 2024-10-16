Yalova'da markette raf ömrü sona eren gazlı içecekler toplatıldı

Yalova'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde raf ömrü 1 ay geçen gazlı içecekler toplanarak imha edildi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde etiket denetimleri yaptı.

Raf ve dolaplarda bulunan ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, zincir marketlerden birinde raf ömrü 1 ay geçmiş çok sayıda gazlı içecek tespit etti.

Bu içecekler, tutanakla kayıt altına alındıktan sonra imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtilerek, tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.