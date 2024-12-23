Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreni

        Yalova Valisi Hülya Kaya, "Toplamda yüzde 12'lik bir arazimiz var tarımda kullanabileceğimiz. Bunu da İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan kendisine yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreni
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valisi Hülya Kaya, "Toplamda yüzde 12'lik bir arazimiz var tarımda kullanabileceğimiz. Bunu da İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan kendisine yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok." dedi.

        Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreninde konuşan aya, kent konseylerinin iller için çok önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti.

        Kent konseylerinin vatandaşların sadece oyunu kullanan pasif bir yapıdan aktif bir yapıya dönüşmesi noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kaya, belediye başkanının aldığı kararı destekleme veya yanlış bir karar karşısında ciddi bir sivil toplum kuruluşu olabileceğine vurgu yaptı.

        Eleştiri olmadan bir şeylerin düzelmediğine, illerin hepsinde çok çirkin bir yapılaşma olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bu çirkin yapılaşmanın önlenebilir bir çözümü yok mu? Ben bayan olarak buna çok takılıyorum. Gerçekten şehirlerimiz çok çirkin. Estetik bir anlayış getirilemez mi? Benim bildiğim mimarların bunu çalışması gerekiyor. Kent estetiği diye bir durum var ve buna kafa yormak lazım. Birisi 5 katlı bir bina yapıyor, onun yanında çok çirkin ucube gibi bir bina daha var. Kentsel dönüşüm bile anladığımız olduğu yerde yıkıyor ve yeniden çirkin bir bina yapıyor. Bu olmamalı." diye konuştu.

        - "Yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok"

        Kaya, bir taraftan depreme dirençli kentler yaratmak için çaba gösterilirken bir taraftan da inanılmaz bir şekilde kaçak yapılaşma ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

        Son olarak geçen hafta Armutlu ilçesinde belirlenen 7 kaçak villanın İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkılmasına başlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Biz şu an köylerimizde bunu başlattık ama bizi yerden yere vuruyorlar, 'Aman efendim 7 villayı yıkmışız.' Buradan sesleniyorum, evet yıkacağız. Gerekirse 10 tane de villa yıkacağız. Çünkü Yalova'nın tarım arazileri noktasında zaten çok kısıtlı arazisi var. Toplamda yüzde 12'lik bir arazimiz var tarımda kullanabileceğimiz. Bunu da İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan kendisine yazlık yapmak hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok. Bu noktada şehirleşme açısından çok stratejik bir karar vermemiz lazım. Biz nasıl şehirleşeceğiz? ve bu şehirleşme ile birlikte insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? Herkes Yalova'da, İstanbul'da, Bursa'da oturmak zorunda değil. Kent konseyleri bir üst pencereden bakıp bu kentlerin dinamiğini, yapılanmasını da çalışıp belki bununla ilgili politika üretmesi gerekiyor."

        -"Belediye, hiçbir belediye başkanının çiftliği değil"

        Konuşmasının devamında belediyelerin çok ciddi bir reforma ihtiyaçlarının olduğuna ve özellikle aşırı borç yükü altında bulunduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

        "Yatırım yapamıyorlar. Dolayısıyla yeni dönemde mevzuatla belki bunu da kısıtlamak lazım. Belediye, hiçbir belediye başkanının çiftliği değil. Dolayısıyla oraya istediği elemanı alamamalı. Biz özel idare olarak nasıl alamıyorsak belediyelerde personel alırken kriterleri belli olmalı. Bütçesinin belli bir bölümünü şirketlerde dahil olmak üzere bunu geçememeli. Yalova'da ben hizmet alamıyorsam, yatırım bütçesinde para yoksa bu vatandaşa yapılan bir haksızlık yani. Bunu dile getirmeliyiz.

        Hiçbir belediye başkanı parkı alıp yerine başka bir şey koyamamalı. Bunun engeli olmalı. Sosyal donatı alanlarını azaltabilmek için konutların altına ticari alan yapılmamalı. Ticari alan yapıp sosyal donatı alanlarını azaltıyoruz, sonra diyoruz ki parkımız yok, yolumuz dar, okulumuzun yeri yok, sağlık ocağı yok. Bunu düzeltebilmek hepimizin elinde. Dolayısıyla çok katı kurallar getirmeden maalesef bunu biz uygulayamıyoruz. Dolayısıyla ben belediyeler kanununda da yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylediklerim sadece Yalova'ya mahsus şeyler değil. Genel olarak Türkiye'deki gözlemlediğimiz eksiklikler."

        Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise belediyelerin aldığı kararlar doğrultusunda şehirlerin geleceğinin şekillendiğini belirterek, bu kararların sadece bir veya birkaç kişinin ya da bir siyasi parti veya birkaç siyasi partinin alacağı karar olmaması gerektiğini söyledi.

        Bu nedenle bilimin de ışığında ortak akılla hareket etmek gerektiğini anlatan Gürel, ayrıca kentsel dönüşümde İstanbul'daki "Yarısı bizden" kampanyasının Yalova'da da uygulanması çağrısında bulundu.

        Konuşmaların ardından 15. Dönem Başkanı Sedat Köse, görevini 16. Dönem Başkanı olan Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'e bıraktı.

        Hediyelerin takdimi ve fotoğraf çekimiyle ara verilen program, "Kent Konseyleri Mevzuat Çalıştayı" ile devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60
        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gu...
        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gu...
        Buse Tosun Çavuşoğlu: 2028 Olimpiyatları'ndan sonra çocuk düşünebilirim
        Buse Tosun Çavuşoğlu: 2028 Olimpiyatları'ndan sonra çocuk düşünebilirim
        "Muhtarlar Akademisi"ne katılan Yalovalı muhtarlar sertifikalarını aldı
        "Muhtarlar Akademisi"ne katılan Yalovalı muhtarlar sertifikalarını aldı
        Yalova'da kuruyan çınarlardan toprak ve doku numuneleri alınıyor
        Yalova'da kuruyan çınarlardan toprak ve doku numuneleri alınıyor