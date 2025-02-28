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        Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada

        Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:59
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        Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada
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        Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Yalova-Bursa kara yolu köprülü kavşak bölümünde kent merkezi istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, aracın bariyere çarpması ve bir lastiğin yerinden çıkması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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