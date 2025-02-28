Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada
Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yalova-Bursa kara yolu köprülü kavşak bölümünde kent merkezi istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, aracın bariyere çarpması ve bir lastiğin yerinden çıkması yer aldı.
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