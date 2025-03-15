Yalova'da abartı egzoz kullanan 6 sürücüye para cezası

Denetimlerde abartı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne toplam 55 bin 602 lira ceza uygulanırken, araçları da trafikten men edildi.

Yalova'da otomobil ve motosikletlerinde abart egzoz kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplam 55 bin 602 lira ceza kesildi.

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