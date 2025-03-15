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        Yalova'da abartı egzoz kullanan 6 sürücüye para cezası

        Yalova'da otomobil ve motosikletlerinde abart egzoz kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplam 55 bin 602 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:04
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        Yalova'da abartı egzoz kullanan 6 sürücüye para cezası
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        Yalova'da otomobil ve motosikletlerinde abart egzoz kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplam 55 bin 602 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde abartı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne toplam 55 bin 602 lira ceza uygulanırken, araçları da trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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